Чернобыльская АЭС в темноте: что известно о последствиях обстрела Славутича
Из-за обстрелов в Славутиче временно остановилось электроснабжение на критически важном объекте Чернобыльской АЭС
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.
Из-за обстрелов в Киевской области на энергетических объектах в Славутиче произошло временное отсутствие электроснабжения на Чернобыльской АЭС.
В результате скачков напряжения без электричества оказался Новый безопасный конфайнмент – ключевой объект, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок и предотвращает попадание радиоактивных материалов в окружающую среду. Его стабильная работа критически важна для безопасности региона.
Специалисты станции уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Они проверяют оборудование и проводят все необходимые меры для обеспечения безопасной работы конфайнмента.
Министерство энергетики отмечает важность контроля энергетической инфраструктуры в регионе и призывает к усилению безопасности объектов атомной энергетики.
