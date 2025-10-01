16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 21:06

Чернобыльская АЭС в темноте: что известно о последствиях обстрела Славутича

01 октября 2025, 21:06
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Из-за обстрелов в Славутиче временно остановилось электроснабжение на критически важном объекте Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.

Из-за обстрелов в Киевской области на энергетических объектах в Славутиче произошло временное отсутствие электроснабжения на Чернобыльской АЭС.

В результате скачков напряжения без электричества оказался Новый безопасный конфайнмент – ключевой объект, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок и предотвращает попадание радиоактивных материалов в окружающую среду. Его стабильная работа критически важна для безопасности региона.

Специалисты станции уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Они проверяют оборудование и проводят все необходимые меры для обеспечения безопасной работы конфайнмента.

Министерство энергетики отмечает важность контроля энергетической инфраструктуры в регионе и призывает к усилению безопасности объектов атомной энергетики.

Ранее сообщалось, украинские военные нанесли серьезный удар по российской артиллерии на Запорожье и Луганщине. Силы беспилотных систем уничтожили несколько северокорейских САУ "Коксан", способных вести огонь на очень большие расстояния.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел энергетика блэкаут Чернобыльская зона Чернобыльская АЭС электроснабжение
РФ ударила по подстанции в Славутиче: город и часть Черниговщины обесточены
01 октября 2025, 17:34
Россия обстреляла Черниговщину: без света более 26 тысяч человек
30 сентября 2025, 09:08
Россияне обстреляли Успенский собор УПЦ МП в Херсоне
29 сентября 2025, 17:36
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Балаклее в результате обстрела погиб один человек, пятеро – получили травмы
01 октября 2025, 21:36
В Киеве задержали мужчину, который курил авто по заказу
01 октября 2025, 21:20
На Днепропетровщине задержан 31-летний мужчина за убийство 64-летнего жителя общежития
01 октября 2025, 20:51
Скончался соучредитель группы "Пиккардийская терция", исполнивший легендарную "Пливе кача"
01 октября 2025, 20:50
В Киевской области 55-летний чиновник присвоил почти 830 тыс. грн из местных бюджетов – ему грозит до 12 лет
01 октября 2025, 20:41
В Запорожье украинские военные уничтожили северокорейские САУ "Коксан"
01 октября 2025, 20:35
Кабмин четко определил сроки перевода военных: 72 часа на исполнение решения
01 октября 2025, 20:21
На Днепропетровщине будут судить мужчину, бросившего гранату в людей
01 октября 2025, 20:15
Враг атаковал три громады на Днепропетровщине: повреждены дома и хозяйственные постройки
01 октября 2025, 20:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »