Фото: иллюстративное

Из-за обстрелов в Славутиче временно остановилось электроснабжение на критически важном объекте Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.

Из-за обстрелов в Киевской области на энергетических объектах в Славутиче произошло временное отсутствие электроснабжения на Чернобыльской АЭС.

В результате скачков напряжения без электричества оказался Новый безопасный конфайнмент – ключевой объект, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок и предотвращает попадание радиоактивных материалов в окружающую среду. Его стабильная работа критически важна для безопасности региона.

Специалисты станции уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Они проверяют оборудование и проводят все необходимые меры для обеспечения безопасной работы конфайнмента.

Министерство энергетики отмечает важность контроля энергетической инфраструктуры в регионе и призывает к усилению безопасности объектов атомной энергетики.

