Чорнобильська АЕС знову підключена до електропостачання: рівень радіації у нормі

Фото: з відкритих джерел

Електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської атомної станції, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено

Про це повідомила Міністр енергетики Світлана Гринчук, передає RegioNews.

За її словами, рівень радіації на станції не перевищує контрольних норм, загрози для населення немає.

"Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу! Ваша праця – це безпека для всієї України та Європи”, – зазначила Гринчук.

Нагадаємо, напередодні через обстріли в Славутичі тимчасово зупинилося електропостачання на критично важливому об'єкті Чорнобильської АЕС. Внаслідок стрибків напруги без електрики опинився Новий безпечний конфайнмент – ключовий об'єкт, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок та запобігає потраплянню радіоактивних матеріалів у довкілля.