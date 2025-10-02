02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
01:50  02 жовтня
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
00:50  02 жовтня
Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян
02 жовтня 2025, 08:18

Чорнобильська АЕС знову підключена до електропостачання: рівень радіації у нормі

02 жовтня 2025, 08:18
Фото: з відкритих джерел
Електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської атомної станції, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено

Про це повідомила Міністр енергетики Світлана Гринчук, передає RegioNews.

За її словами, рівень радіації на станції не перевищує контрольних норм, загрози для населення немає.

"Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу! Ваша праця – це безпека для всієї України та Європи”, – зазначила Гринчук.

Нагадаємо, напередодні через обстріли в Славутичі тимчасово зупинилося електропостачання на критично важливому об'єкті Чорнобильської АЕС. Внаслідок стрибків напруги без електрики опинився Новий безпечний конфайнмент – ключовий об'єкт, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок та запобігає потраплянню радіоактивних матеріалів у довкілля.

обстріли електрика Київська область російська армія Гринчук Світлана Василівна Чорнобильська АЕС
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
Балаклія після удару РФ: 10 постраждалих, серед них малолітня дитина
02 жовтня 2025, 07:05
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
У Балаклії кількість постраждалих від удару РФ зросла до 15
02 жовтня 2025, 09:46
За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 12 артсистем
02 жовтня 2025, 09:26
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02 жовтня 2025, 09:15
Обстріл Конотопа: місто знеструмлене, водопостачання призупинено
02 жовтня 2025, 08:58
Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст
02 жовтня 2025, 08:40
На Буковині викрили контрабанду преміального вина на майже 1,6 млн грн
02 жовтня 2025, 08:10
На Миколаївщині посадовець військової частини крав пальне: збитки перевищують 24 млн грн
02 жовтня 2025, 07:56
В Одесі через масштабну негоду загинули вже 10 людей
02 жовтня 2025, 07:37
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
