ДСНС оприлюднила подробиці масованої атаки РФ на Київщину

Фото: Радіо Свобода

Внаслідок нічного удару російських військ у кількох районах Київщини зафіксовано пожежі та руйнування

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у Петропавлівській Борщагівці значних пошкоджень зазнав житловий комплекс. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків, постраждалим надається допомога, працюють психологи. Інформація щодо загиблих уточнюється.

У Фастівському районі ліквідовано пожежу на підприємстві – п’ятеро людей отримали травми, їм надається медична допомога. Також загоряння сталося у приватному домоволодінні, його ліквідовано.

На Білоцерківщині ліквідовано пожежу на даху багатоквартирного будинку та приватного будинку, пошкоджено шість автомобілів.

У Обухівському районі зафіксовано загорання господарчої будівлі та приватного гаражу, пожежу ліквідовано.

На місцях подій працюють усі оперативні служби, ведеться ліквідація наслідків атаки та надається допомога постраждалим.

Як відомо, за даними Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки в області постраждали 27 людей. У Бучанському районі – 17 осіб, у Фастівському – 7, а у Білоцерківському – 3.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.