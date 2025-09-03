11:57  03 вересня
Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто
08:26  03 вересня
На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком
01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
03 вересня 2025, 11:57

Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто

03 вересня 2025, 11:57
Фото: Національна поліція
Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася днями у селі Софіївська Борщагівка на вулиці Соборній

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Chevrolet Volt рухався у напрямку села Святопетрівське, коли раптово на проїзну частину вибіг пішохід.

Водій не встиг уникнути наїзду, внаслідок чого чоловік загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Триває розслідування.

Нагадаємо, напередодні на Черкащині водійка автомобіля Ford Fiesta виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з ВАЗ-2110. Внаслідок аварії загинули троє осіб. Окрцм того, малолітня дитина, яка перебувала в автомобілі Ford, отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

Київська область ДТП ПДР пішохід поліція Софіївська Борщагівка
01 вересня 2025
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
