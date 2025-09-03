Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто

Фото: Національна поліція

Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася днями у селі Софіївська Борщагівка на вулиці Соборній

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Chevrolet Volt рухався у напрямку села Святопетрівське, коли раптово на проїзну частину вибіг пішохід.

Водій не встиг уникнути наїзду, внаслідок чого чоловік загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Триває розслідування.

