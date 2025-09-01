На Киевщине мужчина гулял с гранатой – дома хранил самодельное оружие

Фото: Национальная полиция

В городе Кагарлык Киевской области полицейские задержали 33-летнего мужчину, который ходил возле магазина с гранатой Ф-1. Впоследствии в его доме обнаружили самодельный пистолет и боеприпасы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на линию 102 поступило сообщение о мужчине с гранатой при входе в магазин. На место немедленно выехали полицейские и взрывотехники, изъявшие у злоумышленника гранату Ф-1.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта также обнаружили самодельный пистолет и 41 патрон к нему.

Мужчину задержали. Все изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение оружия и боеприпасов. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области правоохранители во время обыска обнаружили у 49-летнего мужчины целый арсенал оружия и боеприпасов. В частности автомат АКС-74У, более 20 гранат разных типов, почти 800 патронов разных калибров, в том числе крупнокалиберных, а также гранатометный выстрел.