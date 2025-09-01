14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 15:47

На Киевщине мужчина гулял с гранатой – дома хранил самодельное оружие

01 сентября 2025, 15:47
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В городе Кагарлык Киевской области полицейские задержали 33-летнего мужчину, который ходил возле магазина с гранатой Ф-1. Впоследствии в его доме обнаружили самодельный пистолет и боеприпасы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на линию 102 поступило сообщение о мужчине с гранатой при входе в магазин. На место немедленно выехали полицейские и взрывотехники, изъявшие у злоумышленника гранату Ф-1.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта также обнаружили самодельный пистолет и 41 патрон к нему.

Мужчину задержали. Все изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение оружия и боеприпасов. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области правоохранители во время обыска обнаружили у 49-летнего мужчины целый арсенал оружия и боеприпасов. В частности автомат АКС-74У, более 20 гранат разных типов, почти 800 патронов разных калибров, в том числе крупнокалиберных, а также гранатометный выстрел.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Киевская область Боеприпасы Граната пистолет мужчина
В Киевской области произошла стрельба: один погибший, еще один в больнице
01 сентября 2025, 01:58
В Киеве в мусорный бак выбросили щенков стаффордширского терьера
30 августа 2025, 17:47
В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля
30 августа 2025, 16:04
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Одесской области военнообязанного мужчину пытались вывезти в Молдову, спрятав в грузовике с напитками
01 сентября 2025, 16:59
Армия РФ увеличила количество ударов КАБами по Украине
01 сентября 2025, 16:58
В Киевской области разоблачена схема растраты более 10 млн грн при закупке школьных укрытий
01 сентября 2025, 16:39
Вся работа ТЦК – под запись: Минобороны вводит боди-камеры
01 сентября 2025, 16:29
Отсрочка от мобилизации не будет действовать для студентов, вышедших за рамки академической программы
01 сентября 2025, 16:22
Россияне атаковали работников ДТЭК на Днепропетровщине
01 сентября 2025, 16:19
В столице погиб мужчина, получивший удар током на крыше электропоезда
01 сентября 2025, 16:01
Уровень доверия украинцев к процессам восстановления растет, но пока без существенного прорыва – исследование
01 сентября 2025, 15:38
Исследование показало, как часто украинцы покупают новые смартфоны
01 сентября 2025, 15:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »