Автомат, гранаты и сотни патронов: на Сумщине мужчина хранил дома боевой арсенал
В Сумской области правоохранители во время обыска обнаружили у 49-летнего мужчины целый арсенал оружия и боеприпасов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В доме мужчины нашли автомат АКС-74У, более 20 гранат разных типов, почти 800 патронов разных калибров, в том числе крупнокалиберные, а также гранатометный выстрел.
Экспертиза подтвердила, что все оружие пригодно для использования.
Мужчине объявили подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Обвинительный акт передали в суд. Ему грозит от трех до семи лет заключения.
Напомним, в начале августа в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.