Фото: полиция

В Сумской области правоохранители во время обыска обнаружили у 49-летнего мужчины целый арсенал оружия и боеприпасов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В доме мужчины нашли автомат АКС-74У, более 20 гранат разных типов, почти 800 патронов разных калибров, в том числе крупнокалиберные, а также гранатометный выстрел.

Экспертиза подтвердила, что все оружие пригодно для использования.

Мужчине объявили подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Обвинительный акт передали в суд. Ему грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, в начале августа в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.