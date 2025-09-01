14:09  31 августа
В Украине 1 сентября обещают жару до +37° и грозы: где ждать дождей
18:51  31 августа
Украина запретила паломничество в Умани в этом году из-за рисков для безопасности
18:07  31 августа
Украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму: видео последствий
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 01:58

В Киевской области произошла стрельба: один погибший, еще один в больнице

01 сентября 2025, 01:58
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 31 августа, на одной из улиц в городе Фастов произошла стрельба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По данным полиции, между 53-летним местным жителем и двумя мужчинами – отцом и сыном – возник конфликт. После спора злоумышленник ушел домой, взял оружие и вернулся. Он сделал несколько выстрелов в оппонентов.

Свидетелем происшествия стал начальник отдела превенции Фастовской полиции, находившийся вне службы. Он задержал стрелка и вызвал "скорую".

От полученного ранения 28-летний мужчина скончался в больнице, его отцу оказывают медпомощь.

Правоохранители изъяли оружие. Задержанному объявили подозрение. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, днем 22 августа в Кировоградской области семейная ссора переросла в стрельбу. Два человека получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область стрельба погибший пострадавший задержание полиция
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания, – Зеленский
01 сентября 2025, 01:29
На Хмельнитчине задержали вероятного убийцу Парубия, – Клименко
01 сентября 2025, 01:10
"Грязные волосы? Это стиль!" - KOLA ответила на критику своего сценического образа
31 августа 2025, 19:30
Украина запретила паломничество в Умани в этом году из-за рисков для безопасности
31 августа 2025, 18:51
Украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму: видео последствий
31 августа 2025, 18:07
Враг продвинулся в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState
31 августа 2025, 17:43
Стало известно, когда и где состоится прощание с Андреем Парубием во Львове
31 августа 2025, 17:19
Российские войска могут вскоре начать масштабное наступление, - Берлинская
31 августа 2025, 16:48
Днепр атакуют "Шахеды": раздаются взрывы, в городе работает ПВО
31 августа 2025, 16:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »