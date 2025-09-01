Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 31 августа, на одной из улиц в городе Фастов произошла стрельба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По данным полиции, между 53-летним местным жителем и двумя мужчинами – отцом и сыном – возник конфликт. После спора злоумышленник ушел домой, взял оружие и вернулся. Он сделал несколько выстрелов в оппонентов.

Свидетелем происшествия стал начальник отдела превенции Фастовской полиции, находившийся вне службы. Он задержал стрелка и вызвал "скорую".

От полученного ранения 28-летний мужчина скончался в больнице, его отцу оказывают медпомощь.

Правоохранители изъяли оружие. Задержанному объявили подозрение. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

