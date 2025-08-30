16:04  30 августа
В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля
10:37  30 августа
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
02:00  30 августа
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 16:04

В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля

30 августа 2025, 16:04
Фото: соцсети
Читайте також
Сегодня, 30 августа, в Киеве по улице Воскресенской, 18А мужчина выпал с 19-го этажа многоэтажного дома. К счастью, его падение было смягчено крышей автомобиля, на который он приземлился

Об этом сообщает телеграмм-канал "Киев.Инфо", передает RegioNews.

Мужчина остался жив и был в сознании после инцидента. Очевидцы происшествия сразу вызвали скорую помощь.

По предварительной информации, он приземлился на автомобиль марки Toyota, полностью смяв его крышу.

Причины падения неизвестны, а личность мужчины еще не удалось установить.

Медицинские службы работают на месте происшествия, дополнительной информации о его состоянии пока нет.

Напомним, в Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец. С помощью специального оборудования спасатели достали девочку из колодца. После спасения ее передали бригаде скорой помощи.

