В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля

Фото: соцсети

Сегодня, 30 августа, в Киеве по улице Воскресенской, 18А мужчина выпал с 19-го этажа многоэтажного дома. К счастью, его падение было смягчено крышей автомобиля, на который он приземлился

Об этом сообщает телеграмм-канал "Киев.Инфо", передает RegioNews.

Мужчина остался жив и был в сознании после инцидента. Очевидцы происшествия сразу вызвали скорую помощь.

По предварительной информации, он приземлился на автомобиль марки Toyota, полностью смяв его крышу.

Причины падения неизвестны, а личность мужчины еще не удалось установить.

Медицинские службы работают на месте происшествия, дополнительной информации о его состоянии пока нет.

