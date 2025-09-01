14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 15:47

На Київщині чоловік гуляв із гранатою – вдома зберігав саморобну зброю

01 вересня 2025, 15:47
Фото: Національна поліція
У місті Кагарлик, що на Київщині, поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який ходив біля магазину з гранатою Ф-1. Згодом у його будинку виявили саморобний пістолет і боєприпаси

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на лінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою при вході до магазину. На місце негайно виїхали поліцейські та вибухотехніки, які вилучили у зловмисника гранату Ф-1.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта також виявили саморобний пістолет і 41 набій до нього.

Чоловіка затримали . Усі вилучені речові докази направили на експертизу.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині правоохоронці під час обшуку виявили у 49-річного чоловіка цілий арсенал зброї та боєприпасів. Зокрема автомат АКС-74У, понад 20 гранат різних типів, майже 800 патронів різних калібрів, у тому числі великокаліберні, а також гранатометний постріл.

