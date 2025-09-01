На Київщині чоловік гуляв із гранатою – вдома зберігав саморобну зброю

Фото: Національна поліція

У місті Кагарлик, що на Київщині, поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який ходив біля магазину з гранатою Ф-1. Згодом у його будинку виявили саморобний пістолет і боєприпаси

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на лінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою при вході до магазину. На місце негайно виїхали поліцейські та вибухотехніки, які вилучили у зловмисника гранату Ф-1.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта також виявили саморобний пістолет і 41 набій до нього.

Чоловіка затримали . Усі вилучені речові докази направили на експертизу.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

