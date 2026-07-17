"Верните Федорова": в Киеве второй день продолжается протест против его отставки

Фото: "Укринформ"

В Киеве возле театра имени Ивана Франко продолжается акция протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны

Об этом сообщает "Укринформ" и издание "Апостроф", передает RegioNews.

На площади собирается все больше участников. Люди приходят на акцию вместе с детьми и домашними питомцами.

Некоторые активисты прикрепили к животным плакаты с надписями, в частности "#I support Fedorov", "Мой гав за Федорова".

Митингующие также держат в руках плакаты "Верните Федорова", "Сильной стране – сильные люди" и другие.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Хмаре исполняет обязанности министра обороны.

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