Зеленский о конфликте Федорова и Сырского: "Если стороны не могут договориться, я буду решать"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между главнокомандующим Александром Сырским и подавшим в отставку министром обороны Михаилом Федоровым
Об этом президент сообщил, отвечая на вопрос Общественного , передает RegioNews .
Зеленский подчеркнул, что Федоров и Сырский не обрели единства и не могли решить вопрос без его участия. В то же время это не только их проблема, но и его тоже.
Глава государства добавил, что Генеральный штаб и Министерство обороны "должны работать сами, ежедневно, постоянно", а не только полагаться на президента. Хотя для него их сотрудничество является приоритетом.
"Но и должны решать некоторые элементы на своем уровне. Поэтому последовательность своих действий безусловно я буду демонстрировать. Я просто показываю: если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне", — сказал Зеленский.
Напомним, что Александр Сырский впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны. Он заявил, что нужно сосредоточиться на войне.
Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.
15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.
16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.
При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.