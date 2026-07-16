Зеленский о конфликте Федорова и Сырского: "Если стороны не могут договориться, я буду решать"

Фото: Михаил Федоров/телеграмм

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между главнокомандующим Александром Сырским и подавшим в отставку министром обороны Михаилом Федоровым

Об этом президент сообщил, отвечая на вопрос Общественного , передает RegioNews .

Зеленский подчеркнул, что Федоров и Сырский не обрели единства и не могли решить вопрос без его участия. В то же время это не только их проблема, но и его тоже.

Глава государства добавил, что Генеральный штаб и Министерство обороны "должны работать сами, ежедневно, постоянно", а не только полагаться на президента. Хотя для него их сотрудничество является приоритетом.

"Но и должны решать некоторые элементы на своем уровне. Поэтому последовательность своих действий безусловно я буду демонстрировать. Я просто показываю: если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне", — сказал Зеленский.

Напомним, что Александр Сырский впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны. Он заявил, что нужно сосредоточиться на войне.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.