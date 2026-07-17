Фото: ГСЧС

Трагедия произошла на ставку в селе Новомарьевка Днепровского района вечером 16 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время купания женщина пропала под водой. Спасатели обследовали береговую линию и поверхность ставка, а водолазы провели поисковые работы на глубине.

Погибшую 35-летнюю женщину обнаружили без признаков жизни на глубине 3 метров и в 70 метрах от берега.

Напомним, на Черниговщине спасатели отыскали тело 17-летнего юноши, пропавшего на реке вместе со своим 10-летним братом. К сожалению, младший мальчик тоже не выжил.