Федоров рассказал о конфликте с Сырским и призвал сменить руководство ВСУ

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Министр обороны Михаил Федоров заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны

Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

По словам Федорова, после решения президента Владимира Зеленского оставить Сырского на должности он согласился продолжить работу с ним. Однако впоследствии команда Минобороны столкнулась с блокировкой ряда инициатив.

"Когда президент сказал, что не планирует увольнять Сырского – это его решение как главнокомандующего, я с этим решением полностью согласился. И сказал: значит, буду учиться с ним работать, потому что все-таки наш клиент – украинский народ. Но мы столкнулись с тем, что инициативы, которые мы предлагаем, они начали блокироваться", – сказал Федоров.

По его словам, Сырский "не готов лично в глаза говорить о проблемах".

"Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал у медиа какую-то кампанию, а не проблема в происходящих действиях. Это привело к тому, что по факту он поставил ультиматум, как мы знаем. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, страну", – добавил он.

Федоров также заявил, что выступает за смену руководства Вооруженных сил Украины, в частности, главнокомандующего и начальника Генерального штаба.

Александр Сырский пока не комментировал эти заявления.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.