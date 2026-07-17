Автобусы, АЗС и гражданские авто под прицелом: ГУР раскрыло детали нового приказа РФ

Иллюстративное фото: ГСЧС Донбасса

Российское военное командование приказало своим подразделениям усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничные Украины

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

По данным разведки, оккупантам было поручено активизировать атаки на автозаправочные станции, грузовики, автобусы и легковые автомобили. Исполнителями приказа определен центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" и внешних пилотов линейных подразделений русской армии.

Для поиска и поражения целей россияне планируют использовать управляемые в режиме реального времени беспилотники, в частности "Молния-1", "Молния-2", "Герань-Сикер", "Гербера-Сикер", "Ланцет", V2U и другие.

В ГУР отметили, что низкий уровень подготовки российских операторов уже приводит к ошибочным ударам по собственным силам и гражданским. В частности, в Курской области дрон "Молния-2" был наведен на гражданский автомобиль УАЗ "Буханка", однако взорвался примерно в 10 метрах от машины.

Также сообщается о случае на Запорожском направлении, где операторы беспилотника по ошибке поразили пикап с российскими военными.

В ГУР отметили, что приказ об усилении дроновых атак создает реальную угрозу гражданскому населению Украины, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, по данным ООН, из-за атак РФ количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 40%. Так, 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 задокументирована гибель 1272 гражданских лиц и ранение 6871 человека.

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