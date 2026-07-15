Все банально просто: Зеленский не терпит рядом с собой ярких людей, так как его власть – это театр одного актера. Во-вторых, пребывание Федорова на посту министра привело к перераспределению финансовых потоков, с чем не согласилась придворная фракция в дроностроении. Деньги там просто безумные, за такое не только из министерского кресла можно вылететь, а внезапно попасть под трамвай

Все банально просто: Зеленский не терпит рядом с собой ярких людей, так как его власть – это театр одного актера. Во-вторых, пребывание Федорова на посту министра привело к перераспределению финансовых потоков, с чем не согласилась придворная фракция в дроностроении. Деньги там просто безумные, за такое не только из министерского кресла можно вылететь, а внезапно попасть под трамвай

Фото: Минобороны

Я не буду лезть в коррупционные вопросы – все игроки на рынке дронов хорошо знают, где какой условный "миндич" или условный "штилерман" чьим бизнесом руководит. Пусть НАБУ разбирается. (Спойлер – не хочет).

Вопрос в другом – кто-то это делает в интересах государства, не забывая о себе, а кто-то просто пытается "заработать" деньги. Деньги безумные и конкуренция за деньги безумная, поэтому мы видим и обыски, и избиения, и увольнение министра.

Был ли Федоров эффективным министром?.. – Думаю да, в конце концов он в дроновой теме с 2022 года, а сейчас как раз война дронов. Потеряет ли армия, страна от увольнения Федорова – да, потому что много процессов, проектов держалось на нем лично и его команде.

Почему многие представители "прогрессивной" части общества и даже антикоррупционеры выступили в защиту Федорова?.. – Потому что проигрыш условной группировки Федорова приведет к окончательной монополизации рынка дронов и власти со стороны другой группировки.

Минобороны станет филиалом Файерпоинта.

Напомню, что сначала они пришли за Касьяновым, но Федоров не заступился за меня, хотя я написал ему кучу сообщений, звонил и пытался встретиться. Ведь именно Федоров запустил наш проект еще осенью 2022 года, и прекрасно знает о наших успехах, и что мы не воры.

Но это не об обидах. Многие отвернулись, потому что не за ними пришли. Но потом пришли к "Вырию", к "Украинской бронетехнике", а сколько маленьких, незаметных оружейников просто исчезли без следа…

Помните, как во времена Януковича все должно было быть Донбасс – и точно так же приходили, отжимали бизнес, уничтожали конкурентов… Теперь все должно быть Fire Point.

Так вот, когда пришли за коммунистами – я молчал, но ведь я не коммунист. Когда пришли за социал-демократами – я молчал, потому что я не был социал-демократом. Когда пришли к членам профсоюзов – я молчал, потому что я не член профсоюзов. Когда пришли за евреями – я молчал, потому что я не еврей. А когда пришли за мной – уже не было никого, кто мог бы за меня заступиться. – Известный тезис немецкого пастора Мартина Нимеллера, предостережение против диктатуры, которая порабощает нас всех по очереди.

Так что, не молчите. Завтра придут за вами. Я против отставки Федорова.