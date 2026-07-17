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17 июля 2026, 13:15

В "Нафтогазе" сменился руководитель: кто временно возглавил компанию

17 июля 2026, 13:15
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил временным исполняющим обязанности руководителя компании коммерческого директора группы Сергея Федоренко

Об этом сообщают источники "Экономической правды" в правительстве и компании, сообщает RegioNews.

По информации собеседников издания, на должность претендовали два кандидата – Сергей Федоренко и действующий глава "Укргаздобычи" Юрий Ткачук.

До последнего больше шансов возглавить компанию имел именно Ткачук, однако накануне ситуация изменилась, и Наблюдательный совет принял решение в пользу Федоренко.

Сообщается, что он исполняет обязанности руководителя "Нафтогаза" до избрания нового генерального директора по результатам открытого конкурса.

Сергей Федоренко

Сергей Федоренко имеет более 10 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли.

До назначения коммерческим директором "Нефтегаза" он занимал аналогичную должность в "Укрнафте", где отвечал за закупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии, а также развитие сети автозаправочных станций.

Ранее, в 2015-2023 годах, Федоренко работал директором по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" и был членом правления компании. В 2019-2022 годах также возглавлял компанию "Нефтегаз Oil Trading".

Напомним, 14 июля парламент поддержал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

16 июля Верховная Рада назначила новое правительство, которое возглавил бывший глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

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