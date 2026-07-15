Федоров официально уходит с должности министра обороны: что удалось изменить за время его каденции
Министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве
Об этом он написал в Telegram, сообщает RegioNews.
По его словам, команде Министерства обороны удалось:
- отключить россиянам Starlink, что кардинально ограничило их возможности вести эффективную войну с помощью дронов;
- получив Минобороны без бюджета, рискнуть, взять средства из денежного обеспечения с конца года и эффективно инвестировать их в mid-strike, FPV на оптоволокне, дешёвую разведку, НРК, дроны-перехватчики и deep-strike дроны; Закупить за четыре месяца больше дронов, чем за весь прошлый год;
- запустить "Логистический локдаун" как отдельную программу с отдельным финансированием, что вместе с правильными закупками и поддержкой передовых подразделений позволило отрезать логистику врага и начать изоляцию Крыма;
- продолжить программу финансирования "Линии дронов", которая является фундаментом для закупок дронов для Сил беспилотных систем;
- запустить программу поддержки современных дронно-штурмовых подразделений, которые в первую очередь ведут войну с помощью технологий;
- ввести 70% предоплату за закупки через еБалы на портале Brave1 Маркет;
- кардинально изменить систему закупок. Запустить первые тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что сэкономит государственному бюджету миллиарды долларов;
- впервые закупить тысячи пикапов, багги и квадроциклов для войск. Причем через тендер;
- интегрировать Павла Лазаря в Военно-воздушные силы, внедрить процедуру разбора каждой массированной атаки (After Action Review). За это время процент перехвата дронов вырос с 83% до 91%, а крылатых ракет — с 47% до 87%;
- впервые заключить контракт на поставку ракет для Patriot PAC-2 GEM-T, а также подать заявку на получение европейского кредита для закупки ракет PAC-3;
- начать обеспечение бригад и корпусов дронами на базовом уровне.
Уже с июля все боевые бригады и корпуса начнут получать прогнозируемые поставки дронов без ручного вмешательства. Это позволяет прогнозировать свои дальнейшие действия.
- запустить масштабную грантовую программу для производителей взрывчатых веществ и ракет;
- начать непопулярную, но чрезвычайно важную трансформацию вооруженных сил: контракты для всех с определёнными сроками службы и отсрочками, введение одной из самых высоких в мире заработных плат для пехоты и штурмовиков, открытие рынка иностранного рекрутинга на прозрачных и привлекательных рыночных условиях, новые инструменты для стимулирования возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть;
- провести три заседания "Рамштайна", где удалось выйти из информационной ловушки россиян о якобы нашем поражении и вернуть партнерам веру в Украину. Было объявлено о $40 млрд поддержки на этот год (и это без учета европейского кредита);
- запустить механизм использования европейского кредита на наши военные приоритеты. Это была отдельная сложная бюрократическая задача, которую удалось реализовать;
- найти способ масштабирования дешевых ракет против реактивных "шахедов". Подписать рекордный контракт;
- провести успешные испытания баллистической системы, разрабатывавшейся в зоне ответственности Минобороны. Кардинально изменить техническое задание и доказать максимальную точность. На 30 % снизить цену;
- подписать контракт на закупку самолетов Gripen, которые позволят сбивать самолеты СУ, несущие кассетные бомбы;
- совместно с военными спланировать и провести операцию "Ашан", которая остановила механизированное наступление противника на полгода;
- начать экспорт в рамках программы Drone Deal, чтобы привлечь инвестиции и увеличить объемы производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК);
- запустить Trophy Lab — предоставить партнерам возможность изучать российские военные разработки;
- запустить Defense AI Center A1, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в военную сферу.
В то же время, по мнению Федорова, его команде не удалось:
- завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО и здравого смысла;
- перевести абсолютно все закупки на тендеры;
- сформировать культуру ответственности за принятые решения.
"Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны, — побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации. Продолжение следует", — написал Федоров.
Напомним, что во фракции "Слуга народа" обсудили будущий состав правительства, которое может возглавить Сергей Корецкий. Часть действующих министров планируют переназначить, тогда как ряд ведомств ожидают кадровые изменения и реорганизация.