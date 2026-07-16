Полтава присоединилась к акциям в поддержку Михаила Федорова

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В Полтаве люди также вышли на акцию против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны

Об этом информируют местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Около сотни участников собрались с плакатами в поддержку Федорова.

На некоторых из них были критические и оскорбительные надписи в адрес власти.

Как известно, мирные акции в поддержку Федорова начались во Львове и Киеве. На протест люди также вышли в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил депутатам решение об отставке Министра обороны Михаила Федорова. Среди причин он назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и незавершенную реформу мобилизации.

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