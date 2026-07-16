Главком Сырский впервые прокомментировал отставку Федорова
Александр Сырский впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны. Он заявил, что нужно сосредоточиться на войне
Об этом главнокомандующий ВСУ написал в соцсети, передает RegioNews.
"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения", - заявил Сырский.
Он также добавил, что Украине нужно сосредоточиться на войне и эффективной стратегии, которая "сейчас демонстрирует конкретные результаты".
"Спасибо Михаилу Федорову за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины", - написал главком.
Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.
Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.
16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.
При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.