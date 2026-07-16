УП: Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами с мобилизацией

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский объяснил депутатам решение об отставке Министра обороны Михаила Федорова. Среди причин он назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и незавершенную реформу мобилизации

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа", передает RegioNews.

По словам одного из депутатов, на заседании фракции президенту было непросто объяснять свое решение. Собеседник издания утверждает, что Зеленский долго подбирал слова и отмечал, что освобождение одного из ближайших соратников далось ему тяжело.

Как пишет УП, президент заявил депутатам, что больше не может мириться с постоянными противоречиями между Министерством обороны и Генеральным штабом. По словам собеседников издания, Зеленский указывал на разное видение ведения войны у Федорова и Сырского: один делал ставку на цифровизацию и технологии, в то время как военные настаивали на других приоритетах в обеспечении армии.

По информации издания, глава государства также отметил, что не может допустить конфликта между Министерством обороны и Генеральным штабом в стране, ведущей войну. В то же время, по словам собеседников УП, президент признал, что одновременная смена и министра обороны, и главнокомандующего пока невозможна.

Отдельно Зеленский, как утверждают источники "Украинской правды", подверг критике отсутствие обещанной реформы мобилизации. Именно поэтому кандидат на должность министра обороны Игорь Клименко, по плану президента, должен упорядочить систему комплектования Вооруженных сил.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Во фракции "Слуга народа" обсудили будущий состав правительства, которое может возглавить Сергей Корецкий. Часть действующих министров планируется переназначить, в то время как ряд ведомств ожидают кадровые изменения и реорганизация.

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