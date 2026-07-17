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17 июля 2026, 08:57

Кабмин без ключевых министров: очередное "какая разница" от Банковой

17 июля 2026, 08:57
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Этот Кабмин уже стал уникальным. Весь состав правительства уже есть, а по квоте президента – перерыв...
Этот Кабмин уже стал уникальным. Весь состав правительства уже есть, а по квоте президента – перерыв...
Первое заседание нового состава Кабинета Министров. Фото: KabminUA / Facebook
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Были случаи, когда задержка с министрами обороны или иностранных дел обычно решалась назначением кого-либо в статусе исполняющего обязанности из числа заместителей, или министры предыдущего Кабмина продолжали работу до избрания новых.

Но так не было, кажется, одновременно с двумя этими должностями.

В этом правительстве сложилась радикальная ситуация: предыдущие главы ведомств лишились должностей в связи с увольнением премьер-министра, а новые министры по квоте президента не были назначены вообще из-за отсутствия представлений от Владимира Зеленского и переноса этого вопроса на август.

Есть министры-силовики на должностях во время войны или нет – "какая разница"?

Нет! Это – не нормально!

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Украина политика власть Кабмин министры
 
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