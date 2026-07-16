Кто заменит Федорова: Зеленский назвал имя нового министра обороны
Накануне Михаила Федорова уволили с должности министра обороны Украины. Президент Зеленский уже назвал имя возглавившего Министерство обороны теперь
Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает RegioNews.
"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Слава Украине", – заявил президент.
Следует отметить, что ранее Евгений Хмара временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины. С 2011 года он проходил военную службу в Центре спецопераций "А" СБУ, в 2023 году был назначен начальником "Альфы".
Напомним, что ранее главком Александр Сырский впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны. Он заявил, что нужно сосредоточиться на войне.
Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.
15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.
16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.
При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.
Читайте также: