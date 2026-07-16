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16 июля 2026, 19:05

Кто заменит Федорова: Зеленский назвал имя нового министра обороны

16 июля 2026, 19:05
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Фото из открытых источников
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Накануне Михаила Федорова уволили с должности министра обороны Украины. Президент Зеленский уже назвал имя возглавившего Министерство обороны теперь

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Слава Украине", – заявил президент.

Следует отметить, что ранее Евгений Хмара временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины. С 2011 года он проходил военную службу в Центре спецопераций "А" СБУ, в 2023 году был назначен начальником "Альфы".

Напомним, что ранее главком Александр Сырский впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны. Он заявил, что нужно сосредоточиться на войне.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

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