Зеленский, Федоров и Сырский

У Зеленского в целом есть незаурядный талант, как из давних союзников и членов команды делать врагов

У Зеленского в целом есть незаурядный талант, как из давних союзников и членов команды делать врагов

Фотоколлаж: visitukraine

Из этого нового конфликта, который перерос в публичное позорище и чреват реальными проблемами на поле боя – четко видно несколько моментов.

Первое, на Ставках с президентом занимаются не столько решением неотложных вопросов, а собачьими боями. Так было в то время, когда Ермак и Зеленский выкусывали Залужного с грызней на этом действе – так и здесь заседания превращались в перетягивание каната между Сырским и Федоровым. А Владимир Александрович у нас умный и красивый – и играл роль мудрого Соломона. "Без меня они не садятся".

Два. Вместо того чтобы урезонить дедушку – гарант играет в любимую игру, чтобы "только из военной среды не выросли новые конкуренты". Сырский в этом плане очень удобен, поэтому ему разрешались параллельные треки в армии, а поддавки с Сухаревским и Драпатым помогали выкусить молодых и талантливых конкурентов. Недаром же последний впервые за долгое время высказался о реальных, а не декоративных изменениях в армии.

Три. У Зеленского в целом есть незаурядный талант, как один из давних союзников и членов команды делать врагов. Когда на брифинге в 1,5 часа именно его давний соратник и один из создателей его победы на выборах-2019 рассказал, что нужно "сменить главнокомандующего и начальника Генштаба".

И о мобилизации. Этот цирк с правительством сделан явно для того, чтобы президент избежал в очередной раз ответственности за провал мобилизации и широко закрыты глаза на проблемы тех, кто давно топчет грязь в окопах.

Но что сделал бывший соратник Зеленского? Вышел и показал кто то сделал.

"Я шесть месяцев вообще не отвечал на гейт мобилизации, чтобы не допустить возникшей сегодня ситуации, до которой нас фактически довел Главком. Я не знаю, кто был архитектором этой истории, но не хотел переводить ответственность или избегать ее. Кому подчиняются ТЦК? Сухопутным войскам. А кому подчиняются Сухопутные войска. А кому подчиняются Сухопутные. Генеральному штабу. То есть это зона ответственности главнокомандующего"

Короче, потопит Зеленского в конце концов собственная надменность и желание постоянно умывать руки.

А по Федорову – еще одного с шаурмой в руках на групповом фото можно вычеркивать.

Коммуникационно – заценила презентацию на пресс-конференции Федорова "11 ключевых проблем в армии". Вот что значит, что человек готовился к отставке и продумывал месседжи для соцсетей, где уже нужно работать на себя, а не на Зеленского.