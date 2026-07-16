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В четверг, 16 июля, во Львове и Киеве люди начинают собираться на акции в поддержку Михаила Федорова

Об этом пишут телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Участники выступают за то, чтобы его оставили в должности министра обороны. В руках они держат плакаты и картонные таблички с надписями в поддержку Михаила Федорова.

Во Львове местом сбора стала площадь у памятника Тарасу Шевченко. Также люди собираются и в столице.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Известно, что президент Владимир Зеленский объяснил депутатам решение об отставке Министра обороны Михаила Федорова. Среди причин он назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и незавершенную реформу мобилизации.

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