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17 июля 2026, 08:37

На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины

17 июля 2026, 08:37
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Полтавской области обнаружили мертвым бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате самоубийства

Об этом сообщила полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 16 июля около 10:40 милиция получила сообщение о смерти 44-летнего мужчины по месту жительства в Карловской общине Полтавского района.

В ходе первоочередных следственных действий установили, что погибший ранее работал в правоохранительных органах. Им оказался Сергей Чиж – бывший руководитель Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. В воскресенье, 28 июня, мёртвым обнаружили командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова.

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