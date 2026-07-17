На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины
В Полтавской области обнаружили мертвым бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате самоубийства
Об этом сообщила полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Отмечается, что 16 июля около 10:40 милиция получила сообщение о смерти 44-летнего мужчины по месту жительства в Карловской общине Полтавского района.
В ходе первоочередных следственных действий установили, что погибший ранее работал в правоохранительных органах. Им оказался Сергей Чиж – бывший руководитель Главного управления Национальной полиции в Сумской области.
Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".
Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. В воскресенье, 28 июня, мёртвым обнаружили командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова.