Увольнение Федорова: Зеленский берет на себя персональную ответственность за войну

Увольняя Михаила Федорова с должности министра обороны, президент берет на себя персональную ответственность за стратегию войны. Хорошо это или плохо – рассудит время. А пока в противостоянии Федоров-Сырский, Владимир Зеленский сделал ставку на главкома

Увольняя Михаила Федорова с должности министра обороны, президент берет на себя персональную ответственность за стратегию войны. Хорошо это или плохо – рассудит время. А пока в противостоянии Федоров-Сырский, Владимир Зеленский сделал ставку на главкома

Фото: Михаил Федоров / Telegram

Ну, и если я понимаю логику Зеленского, выбор Клименко был продиктован тоже продолжением этой линии в поддержку более жесткой военной (а не технологической) стратегии. Я это объясняю тем, что, возможно, на Банковой ясно знают о планах Кремля в октябре бросить на фронт дополнительные резервы и провести дополнительную широкую мобилизацию. И именно поэтому Сырский и другие генералы убедили, что не время заниматься презентациями реформ. По крайней мере, не на этом эпапе. Это мои догадки. То есть теперь у нас будет связь Сырский-Клименко-Выговский, которая должна обеспечить потребности армии не только в дронах, но и в человеческом ресурсе и ракетных (антиракетных) системах. Что касается Федорова, то ему нужно понять, что в 35 лет карьера не заканчивается. Напротив, она может только начаться. "И каждый финиш – это по сути старт".

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