Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Из-за атаки повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, пришвартованные на территории портовых предприятий города.

В результате одного из попаданий погибли двое украинцев, находившихся на борту иностранного судна.

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли два человека, один из них – инструктор Красного Креста, которая была с детьми. Число пострадавших возросло до 10.