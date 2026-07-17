Системное ослабление Сил обороны и правительства: итоги кадрового хаоса

Вчерашний день завершился еще хуже, чем начался, – СБУ потеряла второго эффективного боевого командира за полгода, а боевое крыло оказалось в подчинении политическому

Вчерашний день завершился еще хуже, чем начался, – СБУ потеряла второго эффективного боевого командира за полгода, а боевое крыло оказалось в подчинении политическому

Протест против увольнения министра обороны Михаила Федорова в Киеве 16 июля. Фото: NV

В целом итог теперь таков: Минобороны ослаблены: нет министра, потеряна команда профессиональных людей, разрыв во всех процессах по крайней мере на несколько месяцев. ВСУ ослаблены: советская школа победила, уже есть первая отставка очень эффективного старшего офицера. СБУ ослаблена: потеряла боевого командира, политическое крыло взяло верх над боевым. Правительство ослаблено: разрыв в продолжительности сотрудничества с международными партнерами, паралич на полгода четырех министерств из-за реорганизации. Парламент ослаблен: сложил полномочия один из ключевых депутатов большинства (надеюсь, это решение не будет поддержано). И всего этого можно было избежать. Все это последствия только одной ошибки. Здесь надо бы написать какие-то конструктивные вещи, но пока ничего не приходит в голову. Очевидно, Силы обороны Украины продолжат выполнять боевые задачи, волонтеры продолжат волонтерить, граждане и предприятия продолжат донатить, жизнь будет продолжаться. Как придет в голову что-то конструктивное, напишу.

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