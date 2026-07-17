Минус российский Су-24М в Крыму: в Нацгвардии раскрыли детали операции

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Боевые водолазы Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, передает RegioNews.

По его словам, операцию провели бойцы "Омеги", нанесшие удар по самолету в момент подготовки к боевому вылету для атак по территории Украины.

Пивненко отметил, что по цели был нанесен удар двумя беспилотниками: первый поразил носовую часть Су-24М, второй – район топливных баков, что привело к полному уничтожению самолета.

Командующий НГУ добавил, что подразделения Нацгвардии продолжают выполнять задачи на значительном расстоянии в тылу противника, поражая логистические маршруты, склады боеприпасов, пункты управления, средства ПВО и места сосредоточения российских войск.

По его словам, подобные удары ослабляют боевые возможности российских войск и заставляют их тратить дополнительные ресурсы в защиту собственных объектов.

Напомним, в ночь на 14 июля украинские военные поразили еще 11 российских судов в Азовском море. Речь идет о небольших танкерах-"курьерах", перевозящих нефть из портов через Азовское море к крупным танкерам в Черном море для дальнейшего экспорта.