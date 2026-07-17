11:23  17 июля
В Киеве мужчина убил владелицу квартиры шваброй и лег спать
10:15  17 июля
На Днепропетровщине во время купания в ставку утонула женщина
08:37  17 июля
На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины
UA | RU
UA | RU
17 июля 2026, 11:29

Минус российский Су-24М в Крыму: в Нацгвардии раскрыли детали операции

17 июля 2026, 11:29
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Боевые водолазы Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, передает RegioNews.

По его словам, операцию провели бойцы "Омеги", нанесшие удар по самолету в момент подготовки к боевому вылету для атак по территории Украины.

Пивненко отметил, что по цели был нанесен удар двумя беспилотниками: первый поразил носовую часть Су-24М, второй – район топливных баков, что привело к полному уничтожению самолета.

Командующий НГУ добавил, что подразделения Нацгвардии продолжают выполнять задачи на значительном расстоянии в тылу противника, поражая логистические маршруты, склады боеприпасов, пункты управления, средства ПВО и места сосредоточения российских войск.

По его словам, подобные удары ослабляют боевые возможности российских войск и заставляют их тратить дополнительные ресурсы в защиту собственных объектов.

Напомним, в ночь на 14 июля украинские военные поразили еще 11 российских судов в Азовском море. Речь идет о небольших танкерах-"курьерах", перевозящих нефть из портов через Азовское море к крупным танкерам в Черном море для дальнейшего экспорта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Крым война РФ Нацгвардия спецоперация Су-24М
Турция предложила Украине и РФ ограничить удары: детали новой инициативы
17 июля 2026, 10:10
Оккупанты продвинулись на Донетчине, – DeepState
17 июля 2026, 09:26
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Автобусы, АЗС и гражданские авто под прицелом: ГУР раскрыло детали нового приказа РФ
17 июля 2026, 12:24
Заставлял пациентов работать на строительстве и кладбищах: на Тернопольщине задержали директора психоневрологического интерната
17 июля 2026, 12:06
Российские дроны атаковали порт в Николаеве: повреждены три иностранных судна, есть погибшие
17 июля 2026, 11:47
Ракетный удар по Одессе: среди погибших – инструктор Красного Креста, которая была с детьми
17 июля 2026, 11:43
В Киеве мужчина убил владелицу квартиры шваброй и лег спать
17 июля 2026, 11:23
"Верните Федорова": в Киеве второй день продолжается протест против его отставки
17 июля 2026, 11:08
Смертельное ДТП в Кривом Роге: автомобиль ТЦК врезался в дерево и сгорел
17 июля 2026, 10:59
Системное ослабление Сил обороны и правительства: итоги кадрового хаоса
17 июля 2026, 10:46
Атака РФ на Харьковщину: погиб 35-летний мужчина, еще 14 человек пострадали
17 июля 2026, 10:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »