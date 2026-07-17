"Поверніть Федорова": у Києві другий день триває протест проти його відставки

Фото: "Укрінформ"

У Києві біля театру імені Івана Франка продовжується акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони

Про це повідомляє "Укрінформ" та видання "Апостроф", передає RegioNews.

На площі збирається дедалі більше учасників. Люди приходять на акцію разом із дітьми та домашніми улюбленцями.

Деякі активісти прикріпили до тварин плакати з написами, зокрема "#I support Fedorov", "Мій гав за Федорова".

Учасники мітингу також тримають у руках плакати "Поверніть Федорова", "Сильній країні – сильні люди" та інші.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

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