На Хмельнитчине пьяный водитель катал 18-летнюю девушку на капоте легковушки и врезался в дерево

Фото: полиция

ДТП произошло 16 июля около 14:30 в селе Глядки Тернопольского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель, находясь пьяным, решил покатать 18-летнюю девушку на капоте своего "ВАЗа". Во время движения водитель потерял управление, вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате удара девушка получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

Полицейские задержали 31-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, водителю готовится подозрение.

Напомним, днем 12 июля на Черниговщине автомобиль врезался в дерево. Водителя и 20-летнюю пассажирку доставили в больницу. От полученных травм мужчина скончался в медучреждении.