На Хмельнитчине пьяный водитель катал 18-летнюю девушку на капоте легковушки и врезался в дерево
ДТП произошло 16 июля около 14:30 в селе Глядки Тернопольского района.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местный житель, находясь пьяным, решил покатать 18-летнюю девушку на капоте своего "ВАЗа". Во время движения водитель потерял управление, вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате удара девушка получила травмы, ее госпитализировали в больницу.
Полицейские задержали 31-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, водителю готовится подозрение.
Напомним, днем 12 июля на Черниговщине автомобиль врезался в дерево. Водителя и 20-летнюю пассажирку доставили в больницу. От полученных травм мужчина скончался в медучреждении.
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