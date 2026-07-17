Фото: полиция

В Днепровском районе столицы мужчина во время ссоры забил насмерть 51-летнюю женщину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил без признаков жизни владелицу квартиры, в которой он временно жил.

Следователи выяснили, что накануне вечером между ними разразился конфликт. Мужчина разозлился, потому что женщина якобы злоупотребляла алкоголем. В разгар спора он схватил алюминиевую ручку от швабры и несколько раз ударил хозяйку по голове. После избиения он просто лег спать, а на следующее утро обнаружил, что она мертва.

Судмедэкспертиза подтвердила, что киевлянка скончалась от тяжелых травм головы.

Полицейские задержали 41-летнего злоумышленника. Ему объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей. За совершенное мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая устроила стрельбу во дворе и ранила мужчину за замечания. Ей грозит до семи лет тюрьмы.