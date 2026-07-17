В Житомирской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 64-летний водитель Daewoo Lanos ехал в направлении столицы. Он наехал на велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. К сожалению, от полученных травм 57-летний велосипедист погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее на трассе во Львовской области легковушка столкнулась с автобусом, в котором находились 45 пассажиров. Один человек погиб, еще двое получили травмы.