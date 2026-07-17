В Житомирской области иномарка насмерть сбила велосипедиста
Авария произошла 16 июля около 12:20 на 143 км автодороги Киев – Ковель – Ягодин. Правоохранители начали уголовное производство
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно, 64-летний водитель Daewoo Lanos ехал в направлении столицы. Он наехал на велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. К сожалению, от полученных травм 57-летний велосипедист погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.
"Полиция призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности", - говорят правоохранители.
Напомним, ранее на трассе во Львовской области легковушка столкнулась с автобусом, в котором находились 45 пассажиров. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
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