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Правоохранители задержан директор психоневрологического дома-интерната, который систематически отправлял жителей заведения на принудительные работы, а деньги за их труд забирал себе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, директор наживался на жителях интерната в возрасте от 30 до 79 лет, которые имеют психические расстройства и полностью зависели от него. Пациентов отправляли убирать кладбища, работать на строительстве и возиться на частных огородах. Стоимость одного дня такого труда составляла от 150 до 450 гривен. Все деньги получал директор.

Схема работала просто: заказчики обращались напрямую к директору, договаривались с ним о времени и виде работ. После оплаты чиновник приказывал медперсоналу отпустить людей за пределы заведения.

Правоохранители задокументировали факты принудительного труда и передачи денег. Во время обысков в интернате нашли черновые записи с учетом "заказов". Следователи проверяют информацию об эксплуатации по меньшей мере 24 пациентов.

Директору объявили подозрение в торговле людьми. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили банду, которая держала в рабстве 12 человек. Злоумышленники наживались на людях, оказавшихся в затруднительном положении.