Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Нападение произошло 21 января этого года. Двое местных подростков заранее договорились, купили ножи и напали на 61-летнего бездомного мужчину в заброшенном здании. Они нанесли ему многочисленные ранения. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, его жизнь удалось спасти благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Полицейские задержали нападавших. Сначала подростков отправили под стражу. Впоследствии суд разрешил им выйти под залог: около миллиона гривен для одного и более 266 тысяч гривен для другого. После внесения этих денег обоих парней отпустили из-под стражи.

Правоохранители провели все необходимые экспертизы и собрали доказательства. Подростков обвиняют в покушении на умышленное убийство по хулиганским мотивам, совершенном по сговору.

Обвинительный акт находится на рассмотрении суда.

Напомним, в Киеве мужчина во время ссоры до смерти забил хозяйку квартиры рукояткой от швабры и лег спать. Утром он сам вызвал полицию. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.