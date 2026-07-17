Ракетный удар по Одессе: среди погибших – инструктор Красного Креста, которая была с детьми

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Во время российской ракетной атаки на Одессу вечером 16 июля погибла инструктор по первой помощи Украинского Красного Креста

Об этом сообщили в организации, передает RegioNews.

По данным КК, женщина находилась на улице вместе с детьми в момент удара. Дети выжили, им оказывают необходимую помощь.

После вечерней и утренней атак РФ на местах ликвидации последствий работал отряд быстрого реагирования Украинского Красного Креста в Одесской области.

Волонтеры вместе со спасательными службами помогали пострадавшим, проводили обход территорий и оказывали первую медицинскую помощь.

Также представители Красного Креста оказывали психологическую поддержку находящимся в состоянии острой реакции на стресс людям.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе вечером 16 июля. Было известно, что погибли два человека, еще десять пострадали. Поврежден трехэтажный дом и автомобили.