Фото: Суспільне

Начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова, подавшего в отставку после инцидента во время теракта в Киеве, назначили советником главы Национальной полиции

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на Громадське.

В новой должности Жуков будет заниматься вопросами "вовлечённости полиции в войну". Обязанности начальника Департамента патрульной полиции будут временно возложены на заместителя Жукова генерала Александра Фацевича.

Клименко заявил, что "лично очень уважает" генерала Жукова. Но, мол, он сам принял решение уйти с должности из-за действий подчиненных.

Министр добавил, что позиция Жукова – его личная. Но по выводам служебного расследования сейчас сняли всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции Киева.

"Это, возможно, еще и не все кадровые решения. Принимает все решения глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию. Но мое требование – назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только людей, прошедших боевые действия", – сказал Клименко.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

В сети появилось видео с места теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок. В Нацполиции сообщили, что во время проверки сотрудников, действия которых попали на видео, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции начато уголовное производство. Двум полицейским, бежавшим от выстрелов во время теракта в Голосеевском районе столицы, сообщили о подозрении.

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции.