В Киеве мужчина расстрелял нескольких человек

В столице неизвестный открыл огонь по людям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

"По предварительной информации, один человек погиб, ранены. Число пострадавших уточняется. На место происшествия направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД", – сообщили в полиции.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что супермаркет "Велмарт" на Голосеевском проспекте оцеплен спецслужбами: внутри находятся заложники – обычные люди, пришедшие за покупками.

Напомним, в Киеве 56-летний мужчина устроил стрельбу на улице и ранил женщину. Инцидент произошел в начале апреля улицы Бучанской.