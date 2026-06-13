Певица Камалия призналась, почему вернула дочерей из Лондона в Украину

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Украинская певица откровенно рассказала, почему она решила вернуть дочерей в Украину. Раньше девушки жили и учились в Лондоне

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Арабелла и Мирабелла долгое время жили и учились в Лондоне. Однако певица Камалия рассказала, что девушки там очень страдали. Они скучали по друзьям в Киеве, по дому, по семье.

"Им там не нравилось ужасно. У них были постоянные депрессии от чужого окружения, от погоды, в школе им было не совсем просто контактировать с одноклассниками. А еще малыши все время скучали по нашим, своим коням и друзьям школьным - они же были в третьем классе, когда началась война и уже успели полюбить школу", - говорит артистка.

Со временем семья приняла решение о возвращении детей в Киев. Однако теперь они еще серьезнее относятся ко всем правилам безопасности.

"В наш дом был осколочный прилет зимой прошлого года. Все стекла посыпались. Хорошо, что никого дома в это время не было – дети еще в Лондоне тогда жили. Очень много было стекла – реальная катастрофа. Но мы вместе с Захуром приняли решение и вернули детей на родину. Поэтому мы усилили правила безопасности, например, не игнорируем сигналы тревоги", - рассказала певица.

Напомним, ранее певица Камалия рассказала, что ее забрала "скорая помощь" из-за обострения давней болезни. Звезда была вынуждена срочно обращаться к врачам.