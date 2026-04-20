В Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину в состоянии опьянения, который ходил по улице с предметом, похожим на пистолет.

Про це патрульна поліція України повідомила у Facebook.

"Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство у Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею у стані сп'яніння з пістолетом біля рук", - зазначили у поліції.

Як повідомили правоохоронці, патрульні оперативно прибули на потрібну адресу, виявили чоловіка, схожого на опис, і затримали його.

Чоловіки поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка з'ясовуватиме всі обставини події.

Нагадаємо, що у Києві в Голосіївському районі в суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви вчинив стрілянину. Він узяв заручників та забарикадувався у супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецназівці КОРД.