В Киеве задержали мужчину, разгуливавшего по улицам с пистолетом
В Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину в состоянии опьянения, который ходил по улице с предметом, похожим на пистолет.
Про це патрульна поліція України повідомила у Facebook, передає RegioNews.
"Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство у Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею у стані сп'яніння з пістолетом біля рук", - зазначили у поліції.
Як повідомили правоохоронці, патрульні оперативно прибули на потрібну адресу, виявили чоловіка, схожого на опис, і затримали його.
Чоловіки поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю.
Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка з'ясовуватиме всі обставини події.
Нагадаємо, що у Києві в Голосіївському районі в суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви вчинив стрілянину. Він узяв заручників та забарикадувався у супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецназівці КОРД.
Внаслідок нападу семеро людей загинули , ще понад десяток поранено.