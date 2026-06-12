Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой

Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета

Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета

Белая Церковь. Фото: "Новости Киева"

В Украине времен войны политическая жизнь удивительно переплетается с событиями на Востоке и Юге. Скажем, в одном из крупнейших городов Кировоградской области, Светловодске, городского голову мобилизовали в ряды ВСУ.

Похожая история произошла в самом большом населенном пункте Киевской области, Белой Церкви. Хотя местный городской голова Геннадий Дикий весной 2024 года сам заявил о том, что меняет кресло в горсовете на форму украинского военного и отправился в ряды ВСУ.

Конечно, без фактического руководителя Белая Церковь не осталась. (Формальным остается Дикий.) Но эта смена власти, тем более на такого неоднозначного персонажа, как секретарь горсовета Владимир Вовкотруб, не принесла Белой Церкви ничего хорошего. В городском совете постоянно вспыхивают скандалы, в частности вокруг деятельности заместителей городского головы. Часть депутатов ранее требовала усилить контроль за чиновниками исполнительного комитета. Сами депутатские фракции находятся в состоянии постоянного противостояния. Да и сам Вовкотруб, который пришел в этот созыв совета от партии "Слуга народа", позже со скандалом был исключен из рядов политической силы.

Вопросы бюджетные

А теперь депутаты вообще не собрались на очередную сессию, которая должна была состояться 9 июня. Сессию, которая, между прочим, имела большое значение для городской жизни. И речь здесь не о так называемом "Комплексном плане устойчивости Белоцерковской общины на 2026 год", точнее, не только и не столько о нем.

Белоцерковский городской совет. Фото: из открытых источников

Во-первых, на сессии должны были решать бюджетные вопросы, которые всегда, в любой ситуации важны и непросты. В нынешних условиях – и подавно. Но, кроме вечного бюджетного вопроса, были и актуальные, связанные с событиями сегодняшнего дня.

Скажем, депутаты должны рассматривать межбюджетные трансферты – например, для обеспечения жильем военнослужащих. Сейчас эта тема так или иначе на слуху, да и проблемы у военных и членов их семей тоже ни для кого не секрет.

Вопросы инфраструктурные

Еще один вопрос – подготовка критической городской инфраструктуры к следующему отопительному сезону. После более чем тяжелой (особенно в столичном регионе) зимы украинцы до конца весны успели отдохнуть и забыть об выключении электроэнергии. Но полномасштабная война продолжается – и нет никаких серьезных оснований полагать, что к октябрю-ноябрю 2026 она завершится.

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А это значит, что на украинские города – и опять же не в последнюю очередь именно вокруг Киева – столкнутся с инфраструктурными проблемами, если не сказать катастрофой. Когда решать эти проблемы, как не сейчас, в период относительного затишья, то есть летом, когда и использование электроэнергии меньше, и ТЭС не находятся под ударами российских ракет и дронов?

Но, как видим, в Белой Церкви политическая целесообразность снова победила, если хотите, государственную позицию. Причем история со сорванной из-за отсутствия кворума сессией 9 июня (зарегистрировались только 19 депутатов, чего не хватило для открытия сессии) – это отнюдь не уникальное событие.

Призрак зимы над Белой Церковью

И здесь можно сказать, что определенная судьба ответственности лежит и на формальном мэре Белой Церкви Геннадию Дикому. Который на своей должности был бы гораздо полезнее и важнее в глобальном плане, чем как боевая единица ВСУ. И дело даже не в том, что Дикий был неким идеалом украинского городского головы.

Городской глава Белой Церкви Геннадий Дикий вступил в ряды Вооруженных сил Украины

Фактическое самоустранение Дикого с должности, пусть и с такими благими намерениями, активизировало борьбу местных политико-финансовых элит за влияние на исполком городского совета, за кадровые решения – которые всегда и повсюду ключевые. Эти элиты, как видим, не гнушаются даже такими не очень честными и красивыми мерами, как срыв сессии из-за отсутствия кворума.

И пока остановки этого процесса в Белой Церкви не очень заметны. Зима же – она, как известно, не за горами. А вместе с зимой в Украину и на Киевщину в первую очередь придут уже упомянутые проблемы военного времени.

В.и.о. городского головы Владимир Волкотруб. Фото: из открытых источников

Поэтому, как бы за всеми этими политическими игрищами 200-тысячный город (полноценный областной центр, на секундочку; а добавьте сюда ещё и ВПЛ из оккупированных и прифронтовых регионов – по неофициальным данным, их уже около 10% от общей численности жителей Белоцерковской территориальной громады) не оказался в ситуации, когда в экстренном порядке придется принимать решения, которые можно было бы реализовать уже сейчас, без спешки и алярмовости.

В этой ситуации и секретарю, в.и.о. городского головы Вовкотрубу, и депутатским фракциям необходимо поставить на первое место не собственные финансово-политические интересы, а интересы громады. Чтобы не оказалось слишком поздно. Разумеется, говорить о политической ответственности и последствиях на выборах сейчас не стоит – по крайней мере, в условиях неопределенности относительно сроков их проведения. Однако ответственность за город с депутатского корпуса никто не снимал. И жители вряд ли забудут все эти политические игры.