На Буковине мужчину во время "вечерки" ударили ножом в грудь
На Буковине задержан 54-летний мужчина. Он воткнул нож в грудь местному жителю
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
Это произошло в городе Хотин. Двое мужчин в возрасте 52 и 42 лет устроили застолье с алкоголем. Между ними произошел конфликт. Во время свраки старший нанес младшему удар ножом в область грудной клетки, и после этого скрылся. Потерпевшего госпитализировали.
В настоящее время злоумышленник задержан и сообщил ему о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.
Напомним, ранее в Киеве задержали дебошира, который угрожал прохожим ножом и напал на патрульных.
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