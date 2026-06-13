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13 июня 2026, 00:35

В Украине рухнули цены на популярную летнюю ягоду

13 июня 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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В Украине местные фермеры начали активно снижать цены на черешню. Причиной называют большие объемы импорта

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 11 июня в Украине июнь поступает в продажу по 70-150 гривен за килограмм. В среднем это на 23% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей.

"Уступать цене украинские садоводы вынуждены по нескольким причинам. Несмотря на ожидания производителей, предложение черешни на рынке на сегодняшний день достаточно обильное, что и является главной причиной ценового спада. Кроме того, покупатели нередко оказываются недовольными качеством местной продукции, что также провоцирует снижение цен в данном сегменте", - говорят аналитики.

Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас июнь на 43% дешевле.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

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