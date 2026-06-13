Экс-супруга Владимира Остапчука раскрыла сумму, полученную после повреждения дома в результате обстрела

Фото из открытых источников

Дом, где Кристина Горняк проживала еще с экс-супругом Владимиром Остапчуком, пострадал в результате ударной волны после российского обстрела поблизости. Теперь она рассказала, получила ли финансовую помощь от государства

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Кристина Горняк рассказала, что еще в марте этого года она навела порядок на территории дома. Также она получила средства по государственной программе на восстановление после обстрела.

"Сейчас в Украине мы живем в таких реалиях. Но я не жалюсь. Спасибо каждый день нашим защитникам за защиту. На территории дома уже сделала уборку еще в марте. Также благодарна, что есть программа єВідновлення и могу начать восстанавливать повреждения. Мне утвердили полную сумму, как единственному собственнику, обратившемуся по этой программе. Поэтому, надеюсь, дом скоро снова будет выглядеть красиво", - рассказала Кристина.

Напомним, также в июне 2025 года квартира, где Елена Тополя и ее бывший супруг Тарас Тополя жили с детьми, была повреждена после обстрела. Теперь артистка рассказала, получила ли она помощь от государства.