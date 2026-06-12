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12 июня 2026, 23:40

Испорченные учения из-за отравления суши: на Харьковщине военный требовал компенсацию

12 июня 2026, 23:40
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Фото из открытых источников
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В Харьковской области был рассмотрен иск военного, который требовал компенсацию от ресторана японской кухни. По его словам, из-за отравления было испорчено его обучение на пилота беспилотников

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как говорится в материалах дела, военный через мобильное приложение заказал суши-сет и напитки в ресторане известного бренда. Затем на следующий день его госпитализировали с диагнозом "гастроэнтероколит, вызванный Enterobacter". Поэтому он не смог полноценно завершить курс пилота ударных дронов, и теперь захотел получить от ресторана компенсацию в размере 100 тысяч гривен.

Однако суд не удовлетворил его иск. Основным аргументом стало то, что в качестве доказательства он показал скриншот заказа. Суд настаивает, что должен быть фискальный чек или квитанция, ведь такой документ должен содержать полные реквизиты продавца — наименование юридического лица или ФЛП и код ЕГРПОУ.

Напомним, ранее в Киевской области военные организовали схему продажи армейского горючего. Схему организовал начальник одной из служб воинской части и приобщил к ней еще двое своих коллег.

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