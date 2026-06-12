За сутки на Херсонщине россияне убили женщину и ранили еще шесть человек
В течение 12 июня армия РФ обстреливала населенные пункты Херсонщины артиллерией, в частности реактивным, минометным оружием и БпЛА
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, шесть – получили травмы.
Около 11:00 в Херсоне погибла 73-летняя женщина - дрон попал в ее дом.
В результате обстрела беспилотниками, применяемыми противником, три человека в Посад-Покровском и один человек в Новорайске получили ранения различной степени тяжести.
Из-за артиллерийских обстрелов Комышан пострадал один гражданский.
Также в больницу доставлена жительница Антоновки, которая получила тяжелую травму в результате подрыва на мини-лепестке.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, сельскохозяйственная техника, служебный и легковой транспорт.
Напомним, что с самого утра 12 июня российские войска продолжают атаковать Херсон . Около 4:00 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию одного из рынков в Корабельном районе города.