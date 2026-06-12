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12 июня 2026, 22:56

За сутки на Херсонщине россияне убили женщину и ранили еще шесть человек

12 июня 2026, 22:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В течение 12 июня армия РФ обстреливала населенные пункты Херсонщины артиллерией, в частности реактивным, минометным оружием и БпЛА

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, шесть – получили травмы.

Около 11:00 в Херсоне погибла 73-летняя женщина - дрон попал в ее дом.

В результате обстрела беспилотниками, применяемыми противником, три человека в Посад-Покровском и один человек в Новорайске получили ранения различной степени тяжести.

Из-за артиллерийских обстрелов Комышан пострадал один гражданский.

Также в больницу доставлена жительница Антоновки, которая получила тяжелую травму в результате подрыва на мини-лепестке.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, сельскохозяйственная техника, служебный и легковой транспорт.

Напомним, что с самого утра 12 июня российские войска продолжают атаковать Херсон . Около 4:00 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию одного из рынков в Корабельном районе города.

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