За сутки на Херсонщине россияне убили женщину и ранили еще шесть человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

В течение 12 июня армия РФ обстреливала населенные пункты Херсонщины артиллерией, в частности реактивным, минометным оружием и БпЛА

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, шесть – получили травмы.

Около 11:00 в Херсоне погибла 73-летняя женщина - дрон попал в ее дом.

В результате обстрела беспилотниками, применяемыми противником, три человека в Посад-Покровском и один человек в Новорайске получили ранения различной степени тяжести.

Из-за артиллерийских обстрелов Комышан пострадал один гражданский.

Также в больницу доставлена жительница Антоновки, которая получила тяжелую травму в результате подрыва на мини-лепестке.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, сельскохозяйственная техника, служебный и легковой транспорт.

Напомним, что с самого утра 12 июня российские войска продолжают атаковать Херсон . Около 4:00 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию одного из рынков в Корабельном районе города.