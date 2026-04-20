20 апреля 2026, 11:06

В Киеве после стрельбы умер раненый: погибших уже 7

20 апреля 2026, 11:06
Иллюстративное фото: из открытых источников
В столичной больнице умер мужчина, получивший ранение во время стрельбы в Голосеевском районе Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи долгое время боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Сейчас в медицинских учреждениях столицы находятся семь пострадавших. Среди них – один ребенок. Четверо взрослых находятся в реанимации, еще двое – в отделении политравмы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кчличко добавил, что таким образом количество погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе возросло до семи.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли, еще более десятка ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

В сети также появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

