Теракт в Киеве: полицейские сбежали во время стрельбы – видео с места событий

В сети появилось видео с места вчерашнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остались ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

На обнародованных очевидцами кадрах видно, как патрульные реагируют на звуки стрельбы и уходят с места происшествия.

По словам пользователей сети, рядом находились гражданские, в том числе ребенок. Также на видео зафиксирован момент, когда нападающий открывает огонь по мужчине, а несовершеннолетний пытается скрыться.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил руководителю Национальной полиции Ивану Выгивскому провести служебное расследование по действиям правоохранителей и передать материалы в Государственное бюро расследований.

"Служить и защищать – не просто лозунг. Он должен быть подтвержден действиями, особенно в критические моменты, когда от этого зависит жизнь людей", – подчеркнул Клименко.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Правоохранители изучают все имеющиеся материалы, в том числе видео из сети, и опрашивают свидетелей.

В полиции заявили, что заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании, а его результаты будут обнародованы в ближайшее время.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения по меньшей мере шесть человек погибли, еще 14 ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.