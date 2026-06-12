В Украине рухнули цены на топливо: как изменились ценники на АЗС

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В Украине в связи с рядом факторов изменяются цены на топливо. Правительство ввело меры для того, чтобы не произошло резкого удорожания

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 12 июня на украинских АЗС средние цены на топливо таковы:

бензин А-95 премиум – 78,74 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,18 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,71 гривны за литр;

дизтопливо – 82,76 гривны за литр;

автогаз – 44,70 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.