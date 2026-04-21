21 апреля 2026, 12:32

Записывал все перед нападением: новые подробности стрельбы в Киеве от МВД

21 апреля 2026, 12:32
Иллюстративное фото: из открытых источников
Телефон нападающего, изъятый после его ликвидации, стал ключевым доказательством расследования трагедии в Голосеевском районе. Стрелец все время записывал свои действия на диктофон

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По словам главы МВД, конфликт возник между мужчиной, проживавшим на пятом этаже, и его соседом с шестого. Спор между ними продолжался уже некоторое время, а в день трагедии обострился снова.

После ликвидации стрелка справоохранители изъяли его телефон и выяснили, что он записывал свои действия на диктофон.

Эти записи позволили подробно воспроизвести ход событий. Как отметил Клименко, мужчина постоянно что-то бормотал, однако его слова были хаотичными и складывались в бессодержательные фразы. Вероятно, он называл своего соседа "директором", что, по предварительным выводам, его раздражало.

Министр сообщил, что сначала стрелок открыл огонь из травматического оружия у подъезда. Впоследствии он вернулся в квартиру, взял карабин, поджег квартиру и снова вышел на улицу, продолжая записывать аудио.

По предварительным данным, мужчина ранее не имел судимости: уголовное производство по статье о легких телесных повреждениях было закрыто из-за примирения сторон. Правоохранители предполагают, что он мог начать запись конфликта, чтобы зафиксировать свою позицию по случаю возможных обвинений.

В то же время, как отметил Клименко, в какой-то момент поведение мужчины резко изменилось. По его словам, из записей слышно, что стрелок сам отмечал о потере контроля над собой. Обстоятельства инцидента продолжают устанавливаться.

Напомним, в Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены. В работе у следователей несколько версий мотива стрелка.

Голосеевский стрелок: кто он

По предварительным данным, подозреваемого зовут Дмитрий Васильченков. Он родился в апреле 1968 года в Москве и имеет гражданство Украины.

По информации источников ТСН.ua в правоохранительных органах, стрельба в киевском супермаркете произошла за три дня до его дня рождения – 21 апреля ему должно было исполниться 58 лет.

Ранее мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области. В 2015-2017 годах он находился в России (Рязань), пользовался российским номером телефона и банковскими сервисами, сообщает отдел OSINT Телевидение Торонто.

Впоследствии он вернулся в Украину и жил в Киеве недалеко от станции метро "Демеевская", рядом с местом нападения.

